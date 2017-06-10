Британская полиция задержала подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

Полиция Лондона задержала очередного подозреваемого по делу о теракте, совершенного в центре британской столицы 3 июня. Соответствующее заявление опубликовано на сайте лондонской полиции.

Указывается, что 27-летний мужчина был задержан в своем доме в пригороде Лондона Илфорде «по подозрению в совершении, подготовке или подстрекательстве к акту терроризма». Он находится под стражей в графстве Беркшир.

Всего же под стражей сейчас находятся пять человек. Еще 12 были отпущены.

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6 июня сообщалось, что правоохранительные органы Великобритании отпустили всех задержанных ранее подозреваемых по делу о теракте 3 июня.

5 июня сообщалось, что следователи, работающие по делу о теракте, установили личности всех нападавших.

Вечером 3 июня трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих.

Жертвами этой атаки стали 8 человек, 48 получили ранения. Террористы были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.