Российские саперы начали разминирование Дейр-эз-Зора

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали гуманитарное разминирование сирийского Дейр-эз-Зора. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает РИА Новости, со ссылкой на Министерстве обороны России.

Сейчас группы инженерной разведки и разминирования очищают дороги, обочины и прилегающие здания на подъездах к Дейр-эз-Зору и его окраинах с целью обеспечения безопасности гуманитарных конвоев, следующих в город.

Российские инженеры используют новейшие миноискатели ИМП-С2, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы.

Отряд разминирования оснащен бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями «Тайфун» и «Рысь». Для дистанционного разминирования саперы используют многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6», а экипированы они в общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02.

«Всего в Сирию переброшено более 170 военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации, 40 единиц специальной и инженерной техники, 10 расчетов минно-розыскной службы», — отметили в Минобороны.