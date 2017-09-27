В Приморье простились с погибшим в Сирии российским генералом

Жители Приморья простились с погибшим в Сирии генерал-лейтенантом Валерием Асаповым, сообщается на сайте администрации Уссурийска.

Для участия в памятных мероприятиях в Уссурийск прибыло командование Воздушно-десантных войск под руководством начальника штаба ВДВ — первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова.

В память о генерале была объявлена минута молчания, после чего прозвучал оружейный салют. В Уссурийске в храмах прошли траурные литургии памяти Асапова.

Генерала похоронят в среду, 27 сентября, на Военном мемориальном кладбище в Мытищинском районе Подмосковья.

В воскресенье, 24 сентября, в Минобороны России сообщили, что Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела со стороны террористов.

Асапов был старшим группы военных советников, он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города. Генерала посмертно представили к награде.