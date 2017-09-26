Сирия сочла предательство причиной гибели российского генерала Асапова

Причиной гибели российского генерала Валерия Асапова в Сирии могло стать предательство. Об этом сообщили источники в сирийской разведке, их информацию передает РИА Новости.

«Результаты предварительного расследования гибели генерала Асапова в Дейр-эз-Зоре свидетельствуют об утечке информации по поводу его местонахождения той стороне, которая совершила обстрел», — сообщил собеседник агентства. В настоящее время расследование продолжается.

В воскресенье, 24 сентября, в Минобороны России сообщили, что генерал-лейтенант Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела со стороны террористов.

В оборонном ведомстве уточнили, что обстрел велся боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).

Асапов был старшим группы военных советников, он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города. Генерал посмертно представлен к награде.