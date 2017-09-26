Дозаправку Ту-95 перед ракетным ударом по боевикам в Сирии показали на видео

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС перед тем, как нанести удары крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии, осуществили дозаправку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным Минобороны, бомбардировщики взлетели с аэродрома Энгельс в России. В воздушном пространстве Сирии экипажи Ту-95 выполнили пуски крылатых ракет Х-101 по объектам «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в России) в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.

В результате уничтожены командные пункты террористов, а также склады боеприпасов.

Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30 и Су-35 с аэродрома Хмеймим.

В ходе выполнения боевой задачи Ту-95 преодолели расстояние около семи тысяч километров, выполнив по одной дозаправке в воздухе от Ил-78.

Полное видео со взлетом Ту-95 и нанесением ударов размещено на YouTube-канале министерства обороны.