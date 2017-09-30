ВКС России уничтожили в Сирии почти 2,5 тысячи боевиков за 10 дней

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили за 10 дней почти 2,5 тысячи экстремистов на территории Сирии во время ударов. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 30 сентября, передает РИА Новости.

«В результате точных ракетно-авиационных ударов ВКС России с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2359 боевиков убитыми и около 2,7 тысячи ранеными», — заявил он. Среди ликвидированных террористов — 16 командиров различных уровней, а также более 400 выходцев из России и стран СНГ.

В ведомстве добавили, что в ходе авиаударов были уничтожены 67 опорных пунктов боевиков, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня, 51 склад боеприпасов, 149 машин с пулеметами и 17 «джихадмобилей».

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Конашенков отметил, что террористические группировки «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) понесли самые серьезные потери за несколько месяцев. Попытки их наступления на западе и востоке Сирии окончились провалом, указал он.

Представитель Минобороны подчеркнул, что в настоящее время сирийские войска при поддержке ВКС завершают на востоке провинции Дейр-эз-Зор операцию по уничтожению группировки боевиков ИГ из 1,5 тысячи человек, вторгшейся с территории Ирака.

Ранее 30 сентября сообщалось, что правительственные войска Сирии и союзные силы отбили мощную атаку боевиков «Исламского государства» на трассу Пальмира — Дейр-эз-Зор.

До этого группировка «Джейш аль-Изза» («Армия Славы») опубликовала видеозапись безуспешного обстрела самолета российских ВКС на севере сирийской провинции Хама.