МИД России заподозрил Вашингтон в нежелании разгромить ИГ в Сирии

У Москвы создается впечатление, что Вашингтон попросту не хочет допускать разгрома террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) правительственными войсками Сирии, действующими при поддержке российских ВКС. Об этом в пятницу, 29 сентября, рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество, передает РИА Новости.

«Прямо говорим американским коллегам: мы предлагаем вам координацию и взаимодействие в борьбе с террористами в Сирии — вы отказываетесь. Кто остается в выигрыше? ИГ», — объяснил он.

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По словам дипломата, абсурдно выглядит ситуация, при которой «внешняя сила, незаконно присутствующая на сирийской территории, без согласия сирийского правительства начинает определять географические рамки для действий армии САР, осуществляющей операцию по освобождению собственной страны от террористов». Сыромолотов добавил, что диалог с США по Сирии продолжается на уровне военных специалистов.

21 сентября сообщалось, что сирийский город Дейр-эз-Зор на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии. Министерство обороны России заявило, что в течение недели он будет освобожден от боевиков окончательно.

В начале сентября отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали окружение боевиков ИГ на юго-западном направлении Дейр-эз-Зора и встретились с защитниками города. До этого он на протяжении трех лет находился в полном окружении террористов.