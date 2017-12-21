Боевые действия сирийской армии сняли с высоты птичьего полета

Видео: الاعلام الحربي المركزي / YouTube

В сети появилось видео, на котором запечатлены боевые действия сирийских правительственных войск в сельской местности к юго-западу от Дамаска. Ролик опубликован на YouTube.

Отмечается, что видео было снято в ходе боев в населенных пунктах Мугр аль-Мир, Тель-Мгир-эль-Мир и Тал Марван. На кадрах, помимо общих планов местности с высоты птичьего полета, запечатлена работа имеющихся в распоряжении сирийских военных орудий. В частности, можно заметить ЗСУ-23-4 «Шилка», противотанковый управляемый реактивный снаряд «Малютка», 130-миллиметровую пушку М-46 с навесом и 23-миллиметровую спаренную зенитную установку (ЗУ-23-2).

Ранее в декабре в боях в южной части сирийской провинции Алеппо были замечены гаубицы М-30 образца 1938 года. Орудия были задействованы сирийскими войсками и их союзниками в ходе столкновений с боевиками в районе населенных пунктов Дирм-эль-Сайяла и Убайда к западу от города Ханзир.

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