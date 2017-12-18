Послужившие Сталину гаубицы атаковали террористов в Сирии

Гаубицы М-30 образца 1938 года были замечены в боях в южной части сирийской провинции Алеппо. Видео, на котором запечатлена работа орудия, опубликовано на YouTube.

Как сообщается в описании ролика, «сталинские» 122-миллиметровые гаубицы были задействованы сирийскими войсками и их союзниками в ходе столкновений с боевиками в районе населенных пунктов Дирм-эль-Сайяла и Убайда к западу от города Ханзир.

Как отмечает издание «Вестник Мордовии», данное орудие, хоть и устарело по сравнению с гаубицами «Мста-Б», которые также применяются в боевых действиях в Сирии, по-прежнему эффективно в борьбе с террористами.

О том, что сирийская армия в ходе вооруженного конфликта была вынуждена использовать советские орудия, разработанные в 1930-е годы, стало известно в конце ноября. В частности, речь шла о 152-миллиметровой пушке МЛ-20 образца 1937 года и гаубице М-30, которые, по словам сирийских артиллеристов, являются «непревзойденными по своим характеристикам».

МЛ-20 и М-30 поставлялись в Сирию Советским Союзом и использовались в локальных конфликтах. Согласно информации из открытых источников, в 2012 году на вооружении сирийской правительственной армии находились несколько десятков единиц МЛ-20 и М-30. Кроме того, по некоторым данным, эти гаубицы и пушки поставлялись в республику из России в 2016-2017 годах.

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