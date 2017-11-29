Раскрыты подробности применения орудий Великой Отечественной в войне в Сирии

Сирийская армия в ходе вооруженного конфликта была вынуждена использовать советские орудия, разработанные в 1930-е годы. Об этом сообщает журнал «Арсенал Отечества». Речь идет о 152-миллиметровой пушке МЛ-20 образца 1937 года и 122-миллиметровой гаубице М-30 образца 1938 года.

Как отметили изданию российские военные советники, сирийские артиллеристы называют гаубицы довоенной разработки непревзойденными по своим характеристикам. «Учитывая характер боевых действий, советские пушки-гаубицы и гаубицы разработки 30-х годов вполне могут оказать необходимую поддержку сражающимся войскам», — указали авторы журнала.

Кроме того, в ходе вооруженного конфликта правительственные части и союзники изредка использовали и другие орудия Второй мировой войны: советские 57-миллиметровые ЗиС-2 и 76-миллиметровые ЗиС-3, американские 105-миллиметровые гаубицы M101А1.

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МЛ-20 и М-30 поставлялись в Сирию Советским Союзом и использовались в локальных конфликтах. По данным из открытых источников, в 2012 году на вооружении правительственной армии стояло несколько десятков единиц МЛ-20 и М-30. Кроме того, есть данные, что эти гаубицы и пушки прибывали в Арабскую Республику из России в 2016-2017 годах.

В 2015 году сообщалось, что боевики группировки «Исламский фронт» в Сирии обстреляли позиции правительственных войск из 105-миллиметровой гаубицы leFH 18, состоявшей на вооружении вермахта. Скорее всего, орудие досталось террористам со складов возле Алеппо, захваченных в 2012-2013 годах.