Fox News нашел поставки в Сирию артсистем образца 1938 года и пообещал С-400

Американский телеканал Fox News сообщил о поставке в Сирию 21 гаубицы М-30. По данным источников телеканала, артсистемы были выгружены в порту Тартус.

«Это не похоже на действия тех, кто хочет сократить свое присутствие», — сообщил источник.

Канал также отметил наличие на авиабазе Хмеймим самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Кроме того, канал сообщил о планируемом наращивании числа развернутых в Сирии зенитных ракетных систем С-400, прикрывающих российскую авиабазу.

Следует отметить, что поставки гаубиц М-30 в Сирию начались еще в середине 1950-х годов. Эти артсистемы, разработанные в конце 1930-х и активно использовавшиеся в годы Великой Отечественной войны, производились в Советском Союзе до 1955 года. В настоящее время они сняты с вооружения в России, но остаются на мобилизационных складах. Они также поставляются союзникам СССР и России с 1940-х годов и по сей день.

По мнению артиллерийских экспертов, М-30 входят в число лучших систем во всей истории артиллерии, и до сих пор остаются эффективным оружием.