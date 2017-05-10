В Совфеде прокомментировали сообщения о поставке двух десятков гаубиц в Сирию

Россия может направлять в Сирию дополнительное вооружение, в том числе артиллерию, для охраны мест расположения своих военнослужащих, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Его комментарий, касающийся информации Fox News о том, что Москва поставила в Сирию два десятка гаубиц М-30, приводит РИА Новости.

«Я не вижу никаких оснований для беспокойства для наших западных коллег. Россия ведет в Сирии борьбу с терроризмом, воевать больше ни с кем не намерена, и если возникает необходимость в усилении наших артиллерийских частей для охраны мест дислокации наших военнослужащих, то здесь нет ничего криминального», — сказал сенатор.

Он добавил, что «в согласии, данном Советом Федерации [президенту на использование ВС РФ в Сирии], не оговаривалось точное число вооружений и виды военной техники, поэтому без новых согласований вооружение может быть отправлено, в этом нет нарушений».

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9 мая американский канал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил об отправке Россией 21 единицы М-30, чтобы «режим Асада» использовал их в «будущей наземной кампании против повстанческих сил». Утверждается, что вооружение прибыло в последние дни в порт Тартус. Кроме того канал со ссылкой на снимки ImageSat International указывает, что недавно на российскую авиабазу в Сирии — Хмеймим — был переброшен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Также Fox News отмечает, что на этой неделе ожидается прибытие ракет для зенитной ракетной системы C-400 (развернута на Хмеймим).

Россия начала операцию против террористов в Сирии осенью 2015 года. К Москве с соответствующей просьбой обратился сирийский лидер Башар Асад. Весной 2016-го основная часть российского контингента была выведена из Арабской Республики. В конце того же года было объявлено о дальнейшем сокращении присутствия. Российская авиация дислоцирована на базе Хмеймим рядом с городом Латакия. Кроме того, в Тартусе развернут пункт материально-технического обеспечения ВМФ.