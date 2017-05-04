Эрдоган передал Путину совместные фото российских военных и курдов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах в Сочи передал российскому коллеге Владимиру Путину фотографии — на них военнослужащие из РФ сняты вместе с курдскими бойцами из Отрядов народной самообороны (YPG). Об этом турецкий лидер сказал журналистам на обратном пути из России, пишет Daily Sabah в четверг, 4 мая.

По словам Эрдогана, отдавая снимки, он выразил Путину связанные с ними опасения (Анкара причисляет YPG к террористам — прим. «Ленты.ру»). Фото якобы сделаны в сирийском городе Африн, большинство населения которого составляют курды.

Глава российского государства пообещал изучить материалы, продолжил президент Турции. Как уточняет Hurriyet, Путин также отметил, что российские военные не могут быть к этому причастны.

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3 мая Русская служба «Би-би-си» разместила на сайте материал, который начинается так: «В то время как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречается с президентом Путиным, боевые машины с российскими флагами ведут патрулирование в районе сирийско-турецкой границы совместно с курдскими подразделениями». Издание утверждает, что на прошлой неделе подразделения российской армии были направлены в Африн (расположен недалеко от границы с Турцией), чтобы предотвратить нападение на позиции Отрядов народной самообороны со стороны турецкой армии.

Кроме того, «Русская Весна» сообщила, что 1 мая появились кадры прибытия российских подразделений в Африн. Якобы российское командование в Сирии и командиры YPG достигли соглашения, по условиям которого вблизи турецкой границы будут установлены российские военные посты. Цель — предотвращение нападений турецкой армии на позиции YPG в этом регионе.

Оба издания также пишут, что американские военные ведут с курдами совместное патрулирование в других приграничных районах.

В соцсетях появляются видео и фотографии с российскими военными.

Минобороны России пока не комментирует эту информацию.