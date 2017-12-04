«Диковинного бронированного монстра» заметили в бою в Сирии

Правительственные войска Сирии в ходе боев в районе города Хараста к северо-востоку от Дамаска задействовали неизвестную бронированную машину. Ее фото разместил пользователь @DPRKJones в своем микроблоге в Twitter.

Как предположили пользователи сети, машина представляет собой «модернизированную» БМП-1. Шасси прикрыто со всех сторон так называемой уголковой защитой, применявшейся ранее на Т-72 и ЗСУ «Шилка». На корпусе размещена круглая башня с большим люком сзади.

По словам автора публикации, машина, скорее всего, вооружена советской 23-миллиметровой спаренной зенитной установкой (ЗУ-23-2).

По мнению военных экспертов, как пишет «Вестник Мордовии», данный бронированный монстр должен поддерживать действующие в условиях городской застройки танки.

Ранее стало известно, что сирийская армия в ходе вооруженного конфликта была вынуждена использовать советские орудия, разработанные еще в 1930-е годы. В частности, речь идет о 152-миллиметровой пушке МЛ-20 образца 1937 года и 122-миллиметровой гаубице М-30 образца 1938 года.

Также правительственные части и союзники изредка использовали и другие орудия времен Второй мировой войны: советские 57-миллиметровые ЗиС-2 и 76-миллиметровые ЗиС-3, американские 105-миллиметровые гаубицы M101А1.