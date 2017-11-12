Российские военные опровергли сдачу Абу-Камаля боевикам ИГ

Представитель российской группировки сил в Сирии в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о том, что сирийские военные якобы оставили город Абу-Камаль боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Все сообщения ИГ и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Камаль — голословная пропаганда. Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения», — заявил он.

Он также отметил, что в настоящее время завершается прочесывание окраин города и его пригородов. «Подавляются очаги сопротивления остаточных групп террористов и одиноких боевиков, чтобы в ближайшее время приступить к началу разминирования кварталов», — указал представитель российской группировки в Сирии.

Ранее в воскресенье иранское агентство Fars сообщило о том, что боевики выбили из города Абу-Камаль сирийскую армию. По информации Fars, сирийские войска занялись перегруппировкой для контратаки.

Сирийские власти объявили, что выбили ИГ из Абу-Камаля 8 ноября. Минобороны России подтвердило эту информацию 10 ноября.