ИГ вернуло контроль над «последним оплотом» в Сирии

Запрещенная в России террористическая группировка Исламское государство (ИГ) выбила из города Абу Камаль сирийскую армию. Об этом пишет иранское агентство Fars.

По информации издания, сирийские войска начали перегруппировку для контратаки.

Сирийские власти объявили, что выбили ИГ из Абу Камаля 8 ноября, Минобороны России подтвердило эту информацию 10 ноября.

Глава российского ведомства Сергей Шойгу поздравил сирийскую армию с успешным завершением операции, передавал «Интерфакс». Агентство также называло Абу Камаль последним оплотом террористов в Сирии.