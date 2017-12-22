Последствия атаки боевиков ИГ в окрестностях Абу-Камаля показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены последствия атаки боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на позиции проправительственных сил в окрестностях сирийского города Абу-Камаль. Ролик был опубликован в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом деятельности террористов.

На кадрах видна горящая военная техника, а также многочисленные обломки, в том числе применявшихся в бою орудий. По данным канала, в результате атаки террористов погибли десятки человек.

Когда именно произошло нападение, не уточняется.

Город Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор на протяжении долгого времени считался последним оплотом ИГ на территории Сирии. О том, что сирийская армия взяла его под полный контроль впервые сообщалось еще 8 ноября, однако позднее появились свидетельства того, что штурм города еще даже не начинался. 21 ноября сирийское агентство Sana опубликовало кадры, запечатлевшие улицы окончательно освобожденного от боевиков города.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!