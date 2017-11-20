Освобожденный от «Исламского государства» Абу-Камаль остался рассадником боевиков

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали сирийскую деревню аль-Ашайр, которая располагается к северу от города Абу-Камаль, считавшегося до недавнего времени последним оплотом ИГ на территории страны. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Как отмечается, по позициям сирийской армии в деревне были нанесены артиллерийские и минометные удары. В результате атаки, утверждают боевики, было захвачено оружие и боеприпасы, а также были убиты 18 сирийских солдат. При этом на опубликованных ИГ фотографиях запечатлены только пятеро убитых.

По данным Directorate 4, несмотря на то, что сирийское командование заявило об установлении полного контроля над окрестностями Абу-Камаля, террористы по-прежнему устраивают атаки на сирийские войска в данном районе.

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

В воскресенье, 19 ноября, агентство Reuters сообщило, что сирийской армии и ее союзникам удалось вернуть контроль над Абу-Камалем. Впервые сирийские власти объявили о том, что выбили ИГ из Абу-Камаля, 8 ноября. Однако позднее появились свидетельства того, что штурм города еще даже не начинался.