Улицы освобожденного Абу-Камаля сняли на видео

Улицы города Абу-Камаль, считавшегося до недавнего времени последним оплотом боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии, сняли на видео. Кадры выложило сирийское агентство Sana на YouTube во вторник, 21 ноября.

Ранее 21 ноября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ИГ полностью разгромлено в Сирии и Ираке.

19 ноября Reuters сообщал, что сирийской армии и ее союзникам удалось вернуть контроль над Абу-Камалем. В то же время бои в городе еще продолжались.



