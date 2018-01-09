Палача из ИГ задержали и отпустили за взятку в Ираке

Палача из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), известного как Белая Борода, поймали иракские полицейские в Мосуле, но тут же отпустили за взятку в пять с половиной тысяч фунтов (7,5 тысяч долларов). Об этом сообщает The Daily Mail.

Белая Борода — исламист Абу Омер, известный сбрасыванием гомосексуалистов с крыш и забиванием камнями своих жертв, был пойман полицейскими, но избежал ареста, сообщил прессе представитель местных властей Зухейр Хаззен эль-Джабури.

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«Я был в Мосуле, когда это произошло. Местные жители рассказали, что после ареста на улице остался стоять мотоцикл Омера. Спустя час его там уже не было», — пояснил эль-Джабури.

При этом сами боевики не сообщали о том, что Абу Омера поймали или же о том, что ему удалось сбежать.

Мосул был освобожден от боевиков ИГ 9 июля 2017 года. Иракский премьер Хайдер Аль-Абади прибыл в город и поблагодарил «героических бойцов и иракский народ за великую победу». Вторая фаза операции по освобождению западной части города велась с февраля прошлого года.

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