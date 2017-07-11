Невеста Палача из ИГ получила пояс смертника в качестве свадебного подарка

Испанка, вступившая в группировку «Исламское государство», получила от своего мужа-террориста пояс смертника в качестве свадебного подарка. Об этом пишет The Daily Mail.

В декабре 2016 года турецкие власти задержали двух женщин, которые вышли замуж за боевиков из Марокко. Обеих уже передали Испании. Их обвиняют в принадлежности к террористической организации.

Представитель испанского министерства внутренних дел сообщил, что подозреваемые более двух лет находились на территории, подконтрольной ИГ (организация запрещена в России), а их мужья участвовали в массовых убийствах.

В МВД добавили, что эти женщины добровольно жили «по правилам, установленным террористической группой ИГ, в условиях крайней жестокости». Уровень идеологической обработки испанок со стороны религиозных экстремистов делает их потенциальной угрозой национальной безопасности, считают в ведомстве. Кроме того, там опасаются, что задержанные, имеющие связи с активными членами группировки, могут быть использованы организацией в качестве пособников ИГ в Испании.

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По данным The Daily Mail, одна из женщин покинула страну и направилась в Сирию в марте 2014 года. Она вышла замуж за джихадиста из Марокко Мохамеда Хамдуша (Mohamed Hamdouch), которого называют Палачом из Кастильехос (испаноязычное название города Фнидк, расположенного на берегу Средиземного моря). Во время церемонии террорист преподнес своей избраннице пояс, начиненный взрывчатыми веществами. У пары родился сын.

Другая подозреваемая переехала в Сирию с сыном в апреле 2014 года, чтобы встретить своего мужа — боевика Мурада Кади (Mourad Kadi).

По данным МВД, в конце 2015 года появились свидетельства возможной гибели этих джихадистов. Затем стало известно, что жена Хамдуша сочеталась браком с другим террористом из Марокко и забеременела.