В Саудовской Аравии начали показ сериала о тяжелой доле женщин в ИГ

На саудовском телеканале MBC начался показ сериала, посвященного нелегкой жизни женщин под пятой «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает Reuters.

Сериал называется «Черные вороны» и изобилует жестокими сценами, включая пытки, изнасилования и массовые убийства. Главные герои — женщины-езидки, проданные в сексуальное рабство, несовершеннолетние боевики и иностранки, желающие совершить секс-джихад. Общая стоимость проекта оценивается в 10 миллионов долларов. Съемки проходят в Ливане, планируется выпустить минимум 20 серий. По словам руководства проекта, актеры и технический состав не раз получали угрозы со стороны исламистов.

Материалы по теме На пути к светскости Меняется ли Саудовская Аравия

«Наша целевая аудитория, самая важная и опасная для нас, — те люди, которые готовы поддержать ИГ и даже присоединиться к нему, — объяснил представитель канала Мазен Хайек. — Работа через медиа — часть агрессивной стратегии ИГ. Поэтому СМИ имеют право — или, скорее, обязанность, — противостоять этой агрессии, в том числе через подобные сериалы».

Известие о выходе сериала вызвало неоднозначную реакцию в арабском мире. Саудитское королевство регулярно критикуют за нарушение прав женщин. В частности, Саудовская Аравия является единственной страной на планете, в которой женщинам запрещено управлять автомобилем.