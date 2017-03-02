Саудовский король призвал мусульман побороться с терроризмом сообща

Мусульманским странам надлежит совместно бороться с террористами. Об этом заявил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд, его слова передает The South China Morning Post.

«Есть одна проблема, которая перед нами, мусульманами, стоит особенно остро — это терроризм. Нам надо сомкнуть ряды в борьбе с террором и радикализмом, и попытаться установить мир во всем мире ради общего блага», — сказал он в ходе выступления перед депутатами индонезийского парламента.

Саудовская Аравия входит в возглавляемую США коалицию, которая на территории Сирии и Ирака противостоит силам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Тем не менее, некоторые критики утверждают, что королевство само потворствует деятельности джихадистов.

Саудовский монарх совершает трехнедельное турне по Азии: он уже был в Малайзии, на очереди — Китай, Япония и Мальдивская Республика. Его цель — привлечь инвестиции для развития экономики страны и ее диверсификации после падения мировых цен на нефть.