Переодетый в женщину смертник убил 14 человек в иракском лагере беженцев

Террорист-смертник, переодетый в женщину, подорвался у КПП около лагеря беженцев в иракской провинции Анбар. Об этом сообщает Al Jazeera.

В результате 14 человек погибли, еще 13 получили ранения. Большинство жертв — женщины и дети. По словам представителей местных властей, беженцев, находящихся в лагере, отправят в другой лагерь.

Атака была совершена в воскресенье, 2 июля. Как отмечает агентство, жертв было еще больше, если бы один из офицеров полиции не попытался нейтрализовать нападавшего.

Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По словам представителей экстремистов, целью атаки были иракские силовики, которые находились на въезде в лагерь.