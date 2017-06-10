Жертвами атаки ИГ в Ираке стали более 30 человек

В результате атаки боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в иракском городе Ширкат погибли более 30 человек, как военные, так и мирное население. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает Reuters.

По информации агентства, 40 человек получили ранения.

Вооруженные силы Ирака отразили атаку, ликвидировав более десятка боевиков.

9 июня в результате двойного теракта в Ираке погибли 34 человека. Террористка-смертница привела в действие взрывное устройство в толпе на базаре в городе Масаюб к югу от Багдада. 31 человек погиб, еще 35 доставлены в больницы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Почти в это же время прогремел взрыв на автобусной остановке в городе Кербела. Погибли три человека, 15 получили ранения.