Эмира ИГ поймали в Турции

В турецком Измире поймали так называемого эмира террористической группировки «Исламское государство» (ИГ запрещена в России). Об этом сообщает в пятницу, 27 апреля, агентство Anadolu.

По его информации, мужчина командовал в Сирии силами боевиков в городе Дейр-эз-Зор и его окрестностях. Его имя полностью не называется, известны только инициалы: К.Е.Х. Он и еще несколько террористов намеревались скрыться в Турции под видом беженцев, но были вычислены полицией.

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Как рассказали агентству источники в правоохранительных органах, уже бывший эмир ИГ ответственен за массовое убийство 700 мирных жителей в одном из сирийских городов в декабре 2017 года. Также указывается, что К.Е.Х. — родственник Саддама Джемаля, который распространяет ролики с казнями и является одним из приближенных лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади и его возможным преемником.

26 апреля глава Пентагона Джеймс Мэттис указал, что террористы в Сирии в последнее время активизировались и увеличивают число своих вылазок. Он заявил, что США намерены усилить борьбу с ИГ.

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