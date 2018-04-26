Схватку боевиков ИГ и сирийской армии сняли с беспилотника

Бой между Сухопутными войсками Сирии (Сирийская арабская армия, САА) и боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) засняли на видео. Ролик опубликовал в четверг, 26 апреля, Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

По его информации, столкновение происходило в районе Тадамон на юге Дамаска. Кадры с беспилотника удалось сделать сирийскому телевидению. Когда точно это произошло, не уточняется.

20 апреля сообщалось, что боевики обстреляли из минометов жилые районы на юге Дамаска, погибли четыре человека, пострадали 52. Отмечалось, что огонь был открыт из квартала Хаджр эль Асвад и лагеря беженцев.

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