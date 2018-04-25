Вашингтону запретили помогать властям Сирии

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, запрещающий стране оказывать любую помощь на подконтрольных Дамаску территориях Сирии. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает РИА Новости.

«Политика Соединенных Штатов будет такова, что помощь, предоставленная для скорого восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии будет использоваться в демократической Сирии или в районах Сирии, неподконтрольных властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил», — отмечается в тексте документа.

Согласно законопроекту, Вашингтон все-таки может оказать помощь Дамаску, но власти должны обосновать это и доказать, что Асад «прекратил атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру». В качестве исключения США разрешили действовать в интересах мирных жителей, если речь идет о гуманитарных нуждах.

Вашингтон неоднократно обвинял Асада в использовании химического оружия против мирных жителей, но сам президент Сирии, а также российские военные отвергают эти обвинения. В середине апреля США обстреляли Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк». Поводом для бомбежек стала сброшенная на город Дума под хлорная бомба, о чем сообщали повстанцы, но сирийское правительство назвало это провокацией.

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