Названы вероятные цели ударов США по Сирии

Эксперты американского аналитического центра Stratfor назвали вероятные цели ударов США по Сирии. По их мнению, новая операция затронет пункты, которые связаны с сирийской химической программой, в частности, авиабазы Думайр, Мардж Рухаил и Меззе.

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Stratfor считает, что новая операция будет более масштабной, чем удар по аэродрому Аш-Шайрат в апреле 2017 года, она может включать в себя несколько ударов и продлится несколько дней.

При этом новая атака может быть направлена не только на сдерживание Дамаска, но и на «ослабление способности сирийского правительства совершать нападения с применением химического оружия».

Президент США Дональд Трамп 9 апреля заявил, что в течение 48 часов примет решение в отношении организаторов предполагаемой химической атаки в Сирии. Возможность военного вмешательства в регионе не исключается.

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