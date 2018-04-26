США пообещали усилиться в Сирии

США намерены усилить борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии. Об этом заявил в четверг, 26 апреля, глава Пентагона Джеймс Мэттис в комитете сената по вооруженными делам.

«Прямо сейчас мы не выводим войска», — приводит его слова РИА Новости. Мэттис указал, что террористы в последнее время активизировались и увеличивают число своих вылазок.

«Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять ее, привлекая больше региональной поддержки. Это крупнейший сдвиг, который мы сейчас делаем», — добавил он.

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О возросшей активности ячеек террористической организации в Сирии 18 апреля заявлял и представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон.

В марте президент США Дональд Трамп сообщал о почти полном разгроме «Исламского государства» в Сирии и скором уходе американских военных из страны.

До этого страну освобожденной от боевиков группировки называли Москва и Тегеран. В декабре 2017-го начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов констатировал, что «на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует». Месяцем ранее о полном разгроме ИГ в Сирии и Ираке также говорил президент Ирана Хасан Рухани.

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