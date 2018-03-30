США пообещали очень скоро уйти из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут в скором времени уйти из Сирии. По словам хозяина Белого дома, это произойдет после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), передает CNN.

«Мы вышибаем дух из ИГ. Мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро», — сообщил глава государства, добавив, что пусть теперь другие люди позаботятся об этом.

По словам Трампа, боевики ИГ полностью утратят занятую ими территорию. «Мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть», — добавил он.

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В начале марта бывший помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для The National Interest призвал Трампа объявить о достигнутой в Сирии победе и поскорее вернуть американские войска домой.

Он отметил, что США пришлось решать в Сирии слишком много задач, некоторые из них были изначально непосильными. Среди них борьба с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сдерживание амбиций Турции, поддержка демократической оппозиции, сотрудничество с курдами, борьба с режимом Башара Асада. Помимо этого пришлось разбирать отношения между воюющими друг с другом многочисленными вооруженными формированиями, некоторые из которых можно считать террористическими.

И если США как-то удалось перетянуть на свою сторону курдов и разгромить отряды ИГ, то с остальными проблемами справиться не удалось, уверен автор статьи. Башар Асад остался у власти, гражданская война в Сирии продолжается, а соседние страны не отказались от своих геополитических интересов.

Бэндоу замечает, что в последнее время США вообще не получалось решать масштабных задач и добиваться всех поставленных целей. В качестве примера эксперт приводит случаи вмешательства американцев в дела стран Азии, Балкан, Африки и Ближнего Востока.

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