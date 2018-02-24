Трамп назвал позором действия России в Сирии

Президент США Дональд Трамп осудил Россию и Иран за происходящее в Сирии и назвал «позором» действия Москвы и Тегерана в этой стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Американскому лидеру задали вопрос относительно происходящего в последнее время в сирийской Восточной Гуте. «Скажу, что содеянное недавно Россией, Ираном и Сирией является гуманитарным позором. То, что эти три страны сотворили с [жителями Восточной Гуты] в последнее время, — это позор», — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

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Также президент США назвал единственной целью пребывания американских войск в Сирии разгром террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). «Мы там по одной-единственной причине: избавиться от ИГ и вернуться домой. У нас нет других причин», — указал Трамп.

Ранее США возложили ответственность за «всплеск насилия» в Восточной Гуте на власти Сирии и России. В Кремле в ответ заявили о беспочвенности подобных обвинений.

Сирийские правительственные войска начали наносить удары по позициям исламистских группировок в пригороде Дамаска Восточной Гуте 18 февраля. Обосновавшиеся там террористы из группировок «Ахрар аш-Шам», «Файлак ар-Рахман», «Хайат Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Ислам» обстреливают кварталы сирийской столицы.

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