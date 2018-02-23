Госдеп США нашел неожиданных ответственных за мир в Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт заявила, что агентство Sputnik и телеканал RT «несут ответственность» за прекращение насилия в Сирии. При этом не уточнила меру этой ответственности, сообщают РИА Новости.

«Я бы призвала всех вас (журналистов) направить эти вопросы Владимиру Путину, RT и Sputnik, спросить их этот самый вопрос: что они делают, чтобы остановить разрушения, смерть и убийство в Сирии. Мне интересно, что они ответят. Они точно могут сделать больше. Они точно несут уникальную ответственность», — сказала Нойерт.

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При этом представитель Госдепа заметила, что Вашингтон неоднократно просил российское правительство перестать оказывать помощь властям в Дамаске, которые, как считают в США, виноваты в гибели мирных жителей.

Ранее США возложили ответственность за «всплеск насилия» в Восточной Гуте на власти Сирии и России. По данным ООН, в этом районе под Дамаском погибли 348 мирных жителя, еще 878 были ранены. Москва отвергла все обвинения.

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