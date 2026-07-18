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22:09, 18 июля 2026Мир

Польша разрешит Украине использовать свои воздушные танкеры

Генерал Новак: Польша разрешит Украине использовать свои воздушные танкеры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Польша разрешит Украине использовать свои военные воздушные танкеры. Об этом изданию Defence24 заявил начальник оперативного командования видами Вооруженных сил Польши, генерал Иренуш Новак.

При этом он уточнил, что такая опция будет активна лишь в послевоенное время — речи об использовании Киевом самолетов-заправщиков ВВС Польши в период продолжающихся боевых действий не идет. Кроме Украины, танкеры будут доступны воздушным силам Румынии, Болгарии, Словакии, Чехии, и возможно, прибалтийских стран.

Новак отметил, что пока у Польши этих дозаправщиков нет — страна только закупает подобное оборудование.

В мае дежурные истребители ВВС Польши и их партнеров подняли в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Кроме того, в республике привели в состояние готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения.

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