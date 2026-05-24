В Польше подняли истребители из-за якобы активности России

Марина Совина (ночной редактор)

Дежурные истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Польши и их партнеров подняли в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши в социальной сети X.

В публикации уточняется, что польские истребители были подняты в воздух «в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации» на Украине. Кроме того, в Польше привели в состояние готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения.

Ранее в Польше задержали трех человек с «боевой подготовкой», подозреваемых в шпионаже в пользу России. Предполагается, что они якобы осуществляли разведывательную деятельность на территории страны. В частности собирали информацию о размещении войск НАТО в Польше.

