Массированный обстрел террористов в Восточной Гуте из РСЗО показали на видео

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Войска Сирийской арабской армии (САА) обстреляли позиции боевиков в районе Восточной Гуты под Дамаском. Момент атаки попал на видео, которое публикует Al-Masdar News.

По информации издания, целью сирийских военных было пресечение деятельности джихадистов из исламистской группировки «Файлак ар-Рахман» в пригородах Джобар и Айн-Тарма. По их позициям было выпущено как минимум 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В прошлом году в этих районах уже разворачивались бои между боевиками и силовиками.

По данным ООН, с 4 февраля в Восточной Гуте погибли 346 мирных жителей, еще 878 человек получили различные ранения. За последние два дня, по подсчетам организации, там погибли более 100 человек.

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США возложили ответственность за «всплеск насилия» в Восточной Гуте на власти Сирии и России. В Кремле в ответ заявили о беспочвенности подобных обвинений.

Сирийские правительственные войска начали наносить удары по позициям исламистских группировок в Восточной Гуте 18 февраля. Боевики обстреливают кварталы Дамаска.

В Восточной Гуте обосновались террористы из группировок «Ахрар аш-Шам», «Файлак ар-Рахман», «Хайат Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Ислам».

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