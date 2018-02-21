Раскрыты факты об истреблении мирных жителей в Сирии

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн рассказал о сотнях мирных жителей, убитых в сирийской Восточной Гуте под Дамаском. Об этом в среду, 21 февраля, передает Reuters.

Как отметил аль-Хусейн, с 4 февраля в районе подтверждена гибель 346 мирных жителей, еще 878 человек получили различные ранения. По большей части это произошло во время авиаударов по жилым районам.

«Международное гуманитарное право было разработано именно для того, чтобы остановить ситуации, когда гражданское население массово убивают в целях достижения политических или военных целей», — заявил он.

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Ранее в среду представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик проинформировал о поступлении сообщений о гибели более 100 человек в результате обстрелов в Восточной Гуте за последние два дня. Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт высказала мнение, что ответственность за «всплеск насилия» несут власти Сирии и России. В Кремле в ответ заметили, что непонятно, на чем основываются подобные обвинения, поскольку каких-то конкретных данных не приводится.

До этого в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявили, что обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. В тот же день появилась информация, что российские военные принимают участие в операции сирийской армии по ликвидации боевиков в этом регионе.

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