Россия усилила авиагруппировку в Сирии

В Сирию на авиабазу Хмеймим прибыли четыре истребителя Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, пишет блогер Диана Михайлова.

Их лидирование осуществлял самолет Ту-154М. Маршрут до Сирии пролегал над акваторией Каспийского моря, а также через воздушное пространство Ирана и Ирака.

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Российская авиация поддерживает операцию сирийской армии в Восточной Гуте под Дамаском, где обосновались боевики различных группировок. В частности, были замечены Су-34 и Су-24М.

Один из самолетов типа А-50 был выведен из Сирии в декабре прошлого года после того, как президент Владимир Путин приказал вывести российскую военную группировку из республики. В начале февраля «летающие радары» вновь заметили в сирийском небе.

В том же месяце в Россию вернулись воевавшие в Сирии Су-35С, они приземлились на военном аэродроме в Хабаровском крае. Как сообщало агентство «Восток-Медиа», возвратившиеся летчики находились в ближневосточной республике почти два года — с января-февраля 2016-го. Их заменили другие Су-35С, один из которых в канун Нового года был поврежден в результате минометного обстрела авиабазы Хмеймим.

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