В Сирии вновь заметили «летающие радары» А-50У

«Летающий радар» А-50У замечен в небе над Сирией, предположительно, в районе Латакии. Фотографию самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления опубликовал пользователь Twitter Ваэль аль Хуссейни (Wael Al Hussaini).

— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 02 февраля 2018, 10:46

В декабре прошлого года сообщалось, что один из четырех самолетов, выполняющих функцию воздушного пункта управления войсками такого типа, вернулся в Иваново после выполнения задач в Сирии. Где находятся еще три, точно неизвестно.

А-50У вернулся на родину после заявления президента России Владимира Путина о выводе войск с территории Сирии.

В апреле 2017-го в сети также появлялась фотография, на которой предположительно, изображен российский «Таганрог» в районе военной базы Хмеймим. Российские военные начали использовать «летающие радары» в конце 2015 года для управления своей воздушной группировкой в Сирии.

— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 30 апреля 2017, 13:42

Самолеты типа А-50 предназначены для управления и наведения групп истребительной и ударной авиации и по сути являются мобильными летающими командными пунктами. А-50У — модель, оснащенная новейшим цифровым радиотехническим комплексом.

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