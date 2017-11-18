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Новейший «летающий радар» А-100 впервые взлетел

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Архивное фото
Архивное фото

Новый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» совершил первый полет. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе концерна «Вега».

Полет состоялся в субботу, 18 ноября.

Поставки новой машины в войска должны начаться в первом квартале 2019-го, сообщал в июне этого года замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, оборудование для нового комплекса ранее испытывалось на борту летающей лаборатории А-100ЛЛ.

Прототип воздушного судна впервые взлетел в октябре 2016-го.

А-100 «Премьер» — проект нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения («летающего радара») на базе Ил-76МД-90А, который должен будет постепенно заменить в ВВС имеющиеся машины этого назначения (А-50 и А-50У). Многофункциональный бортовой радиотехнический комплекс для самолета создавался концерном радиостроения «Вега» (ныне в составе Объединенной приборостроительной корпорации) по контракту с Минобороны с 2013 года.

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