«Летающий радар» нового поколения А-100 поднимется в воздух в декабре 2017 года

Первый полет нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» запланирован на декабрь 2017 года. Поставки новой машины в войска должны начаться в первом квартале 2019 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

В настоящее время образцы оборудования для нового комплекса испытываются на борту летающей лаборатории А-100ЛЛ.

«Летающая лаборатория А-100ЛЛ выполнила уже пять испытательных полетов (первый состоялся в октябре 2016 года — прим. «Ленты.ру»). На ней отрабатываются все основные технологические решения. Мы провели совещание, поговорили со специалистами. Работы по созданию самолета А-100 сегодня идут в графике, мы надеемся, что в декабре этого года будет совершен его первый полет», — сказал Борисов.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 разрабатывается для ВВС России со второй половины нулевых годов. Ключевым отличием новой машины от его предшественника А-50 должен стать радар с активной фазированной антенной решеткой и более совершенное бортовое оборудование. Самолет планируют строить на основе транспортников Ил-76МД-90А.