Минобороны назвало сроки начала испытаний летающего радара А-100

Испытания новейшего российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 «Премьер» начнутся в июле. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Это одна из приоритетных работ существующей государственной программы вооружения. Могу сказать, что работы идут по графику, и в июле месяце мы перейдем к государственным совместным испытаниям», — сказал он.

Борисов указал, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева является одним из участников работ по созданию комплекса дальнего радиолокационного обнаружения.

26 октября 2016 года сообщалось, что прототип А-100 «Премьер» впервые поднялся в воздух.

А-100 «Премьер» — проект нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения («летающего радара»), который должен будет постепенно заменить в ВВС имеющиеся машины этого назначения (А-50 и А-50У). Многофункциональный бортовой радиотехнический комплекс для самолета создавался концерном радиостроения «Вега» (ныне в составе Объединенной приборостроительной корпорации) по контракту с Минобороны с 2013 года. Завершение работ по самолету А-100 запланировано на 2017 год (ранее назывались 2015 и 2016 годы).