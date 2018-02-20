Боевики обстреляли российский Центр по примирению в Сирии

Незаконные вооруженные формирования обстреляли российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). В результате ракетных и минометных атак боевиков из Восточной Гуты погибли несколько мирных жителей, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Пострадавших среди российских военнослужащих нет. Всего зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов, в том числе гостиницы Дамаска.

Представитель ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. Ранее 20 февраля сообщалось, что российские военные принимают участие в крупной операции сирийской армии по ликвидации боевиков в Восточной Гуте. 18 февраля войска правительственных сил Сирии начали наносить удары по позициям исламистских группировок в этом регионе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!