Сирийская армия отбила окруженную базу под Дамаском

Правительственные войска Сирии прорвали окружение боевиков, блокировавших территорию военной базы бронетехники в городе Хараста в восточном пригороде Дамаска. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник на месте событий.

«Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на его территорию», — рассказал собеседник агентства. По его словам, сирийские военные также сумели вернуть контроль над мукомольными мельницами, расположенными рядом с военной базой.

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Ранее Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов, сообщал со ссылкой на свои источники, что в районе Хараста (Восточная Гута) действуют группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) и «Файлак ар-Рахман».

Отряды вооруженных радикальных группировок неоднократно предпринимали попытки захватить территорию базы бронетехники, расположенной в городе. В ночь на 1 января они вновь нарушили договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации и перешли в наступление, сумев взять базу и отрезав все пути ее снабжения.

Согласно неофициальным данным, потери сирийской армии составили около 100 человек, боевики же заявили о 400 убитых сторонниках Асада.

7 января сообщалось, что скончался бригадный генерал Сухопутных войск Сирии Хайдер Хассан по прозвищу Гепард. По неподтвержденным данным, он получил тяжелые ранения в ходе боев за военную базу в Харасте. Ранее неофициальные источники сообщали, что во время столкновений с боевиками в этом районе погибли три бригадных генерала: Хабиб Махрез Юнис, Мохамед Дженад и Али Диопа, который был командиром 138-го танкового батальона Республиканской гвардии Сирии.

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