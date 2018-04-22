Макрон призвал союзников остаться в Сирии после разгрома ИГ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коалиция западных стран, участвовавших в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России), должна остаться в Сирии и после разгрома террористической организации. Об этом он высказался в интервью Fox News.

«Чтобы сирийский народ смог сам решать свое будущее, США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия и Турция должны и после завершения войны с ИГ продолжить влиять на ситуацию в стране», — заметил Макрон.

foxnews.com

Французский лидер также предостерег союзников от слишком раннего ухода из Сирии, заявив, что такие действия могут привести к усилению влияния в стране соседнего Ирана. «Скажу прямо: стоит нам уйти, как в ту же минуту иранский режим вместе с Башаром Асадом и его людьми начнет готовить почву для новой войны и появления новых террористов», — заявил президент.

Макрон ранее утверждал, что это ему удалось уговорить президента США Дональда Трампа не выходить из конфликта. Белый дом, впрочем, отметил, что Трамп по-прежнему настроен как можно скорее вывести американские силы из Сирии.

США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте.

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