США задумались оставить авианосец в Средиземном море для сдерживания России

Военные власти США взвешивают необходимость оставить авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) в Средиземном море для контроля и сдерживания России. Это решение обсуждается, но пока не принято, сообщает Defense News со ссылкой на источники.

Источники в военной сфере отметили, что такой шаг стал бы ответом на деятельность Москвы в регионе и согласовался бы с новой стратегией национальной безопасности США, в которой рекомендуется быть менее предсказуемыми. Кроме того, присутствие ударной группы недалеко от сирийских берегов может стать сдерживающим фактором и для президента Сирии Башара Асада, которого Вашингтон обвиняет в применении химического оружия против мирных граждан.

Как отмечает издание, если американские власти все-таки решат оставить «Гарри Трумэна» в Средиземном море, то это нарушит порядок ротации авианосцев на Ближнем Востоке, который был введен еще в 1991 году во время операции «Буря в пустыне».

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В середине апреля «Гарри Трумэн» направился из базы Норфолк в штате Виджиния к берегам Сирии. Ударная группа, помимо авианосца, состоит из крейсера «Нормандия» и ракетных эсминцев «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут». Позднее к ним присоединятся эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс». Позже Вашингтон отдал приказ обстрелять Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк». Это было сделано в ответ на якобы применение сирийскими правительственными войсками химического оружия в городе Дума, однако Москва и Дамаск неоднократно подчеркивали, что следов «химии» в Восточной Гуте не обнаружили.

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