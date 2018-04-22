11-летний Хасан поможет России разоблачить «Белые каски»

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин пообещал доказать постановочность опубликованного «Белыми касками» видео о применении властями Сирии химоружия с помощью 11-летнего мальчика, участвовавшего в съемках ролика. Об этом сообщает ТАСС.

«В какой-то момент я сказал западным коллегам: мы, наверное, будем с вами по-другому говорить, раз вы не понимаете то, что мы предъявляем; мы тогда привезем сюда в Гаагу живых свидетелей, которые вам подтвердят, что это была постановка. Я сделаю все возможное, чтобы мальчик выступил здесь», — заявил Шульгин.

Чиновник, впрочем, признался, что не верит в способность иностранных коллег прислушаться к ребенку. «Все возможно, ничего не хотят слушать. Действуют напролом. Везде, где проходят своим катком, везде разрушения и хаос», — заметил он.

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Ранее интервью 11-летнего жителя Думы Хасана Диаба опубликовал канал «Россия 24». По информации телевизионщиков, ребенок участвовал в записи оригинального видео «Белых касок» о химатаке на Думу и может подтвердить, что ролик был постановочным.

США, Франция и Великобритания ночью 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химоружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума силами президента Сирии Башара Асада во время освобождения населенного пункта от боевиков. Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химатаке пока не подтвердила.

Россия считает, что химическую атаку в сирийском городе Дума инсценировали спецслужбы Великобритании руками спасательного отряда «Белые каски», который спонсируют западные страны. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

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