Захарова обвинила «Белые каски» в очернении сирийских властей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала организацию «Белые каски» очередным элементом «информационной кампании по очернению правительства Сирии» и примером «информационной карусели». Такое мнение она высказала на брифинге в пятницу, 14 июля, передает ТАСС.

По словам дипломата, «Белым каскам» уделяется много внимания со стороны западных СМИ, они «действуют очень координированно, очень слаженно». Однако активисты движения имеют доступ в те районы Сирии, куда не могут попасть многие иностранные журналисты.

«Тем самым исключается объективная проверка данных, которые "белокасочники" якобы собирают в местах ударов правительственных войск и ВКС России. (...) Мы прекрасно помним, что многие химические атаки на мирное население Сирии целенаправленно раскручивались в медийном поле именно во многом благодаря представителям "Белых касок". Они нередко заранее предупреждали о том, что якобы будет сброшена бомба с хлором», — напомнила Захарова.

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В начале апреля в подконтрольном сирийской оппозиции Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) была совершена газовая атака. В результате погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники официального Дамаска и страны Запада обвинили в атаке правительственные войска. Власти САР заверяют, что армия не применяет химическое оружие.

Доказательства того, что правительственные войска действительно совершили в регионе химатаку, представили, в частности, члены «Белых касок». Тем не менее шведская НКО «Врачи за права человека» (SWEDHR) усомнилась в их правдивости. Правозащитники напомнили, что «белокасочников» в прошлом уже не раз уличали в подобных фальсификациях.