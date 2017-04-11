В разведке США усомнились в осведомленности Москвы о планах по химатаке в Сирии

В разведсообществе США пока нет единой позиции по вопросу, что Россия якобы знала о планах химической атаки сирийскими правительственными войсками в провинции Идлиб. Об этом рассказал журналистам высокопоставленный источник в Белом доме, передает ТАСС.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Москва содействовала войскам президента Башара Асада, поскольку «знала о химическом оружии на базе, с которой самолеты ВКС России совершали вылеты».

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4 апреля сирийская оппозиция заявила о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали 87 человек, более 200 получили ранения. Дамаск свою причастность к инциденту отверг, однако эти обвинения стали предлогом для совершенного по приказу президента США Дональда Трампа удара крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией.

В результате бомбардировки авиабазы было повреждено или уничтожено 20 процентов авиации правительственных войск. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США оставляют за собой возможность для новых действий в случае атак с использованием отравляющих веществ.

Ранее шведские «Врачи за права человека» (SWEDHR) обвинили организацию «Белые каски» в фальсификации свидетельств химической атаки. По утверждению правозащитников, события в видеороликах «Белых касок» являются постановочными, а главным мотивом является создание предлога для введения в Сирии бесполетной зоны.