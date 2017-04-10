Пентагон заявил о выводе из строя 20 процентов сирийской авиации

Нанесенный 7 апреля удар США по авиабазе Шайрат уничтожил либо повредил 20 процентов сирийской авиации. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Кроме того, утверждает министр обороны США, были выведены из строя пункты хранения топлива и боеприпасов, а также объекты ПВО. В результате обстрела правительственные войска потеряли возможность заправлять и вооружать самолеты в этом районе, из-за чего взлетно-посадочная полоса авиабазы простаивает.

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Мэттис предупредил, что «очередное применение химоружия» президентом Сирии Башаром Асадом станет «опрометчивым шагом». Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США оставляют за собой возможность для новых действий в случае атак с использованием отравляющих веществ.

Американские эсминцы «Портер» и «Росс», находившиеся возле Крита, в ночь на 7 апреля запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп — в ответ на применение химического оружия в районе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), приписываемое сирийским правительственным силам. Дамаск эти обвинения отвергает.

Сирийские военные подтвердили гибель 10 своих военнослужащих и девяти мирных жителей, в том числе четверых детей. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в результате удара были уничтожены шесть истребителей МиГ-23.