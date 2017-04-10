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Пентагон заявил о выводе из строя 20 процентов сирийской авиации

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Нанесенный 7 апреля удар США по авиабазе Шайрат уничтожил либо повредил 20 процентов сирийской авиации. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Кроме того, утверждает министр обороны США, были выведены из строя пункты хранения топлива и боеприпасов, а также объекты ПВО. В результате обстрела правительственные войска потеряли возможность заправлять и вооружать самолеты в этом районе, из-за чего взлетно-посадочная полоса авиабазы простаивает.

Мэттис предупредил, что «очередное применение химоружия» президентом Сирии Башаром Асадом станет «опрометчивым шагом». Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США оставляют за собой возможность для новых действий в случае атак с использованием отравляющих веществ.

Американские эсминцы «Портер» и «Росс», находившиеся возле Крита, в ночь на 7 апреля запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп — в ответ на применение химического оружия в районе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), приписываемое сирийским правительственным силам. Дамаск эти обвинения отвергает.

Сирийские военные подтвердили гибель 10 своих военнослужащих и девяти мирных жителей, в том числе четверых детей. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в результате удара были уничтожены шесть истребителей МиГ-23.

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